HDP önündeki eylemde 214'üncü gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 214'üncü gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 214'üncü gün

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 214'üncü günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 214'üncü gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 214'üncü günde de sürdürdü. Oğlu Fatih'in (22) terör örgütü PKK'ya yakın haber sitesinde yayınlanan görüntüsünü izlediğini anlatan Abdullah Demir, zorla konuşturulduğunu söyledi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'OĞLUMU ZORLA KONUŞTURMUŞLAR'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken, kaçırılan oğlu Fatih için nöbetini sürdüren Abdullah Demir, terör örgütü PKK'ya yakın haber sitesinde görüntülerini izlediğini anlattı. Fatih'in teröristler tarafından zorla konuşturulduğunu söyleyen Demir, "Oğlumun görüntülerini dün internetten izledim. Çocuğu sıkıştırıyorlar. Diyor ki 'Ben kendi irademle gelmişim'. Eğer kendi iradesiyle gitmişse beni onunla telefonla görüştürsünler. Görüntülerde oğlum konuşurken kekeliyor. Konuşamıyor, konuşmadan tekrar başlıyor. 214 gündür biz buradayız. 214 sene de olsa bu kapıdan kalkmayacağım. Oğluma kavuşmadan bu kapıdan kalmayacağım. Allah'ın izniyle oğlumuza kavuşacağız" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:19 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı         
18:50
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı         
18:47
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!         
18:44
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:36
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı         
18:20
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı         
18:17
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur         
18:09
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı         
17:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz         
17:44
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak         
17:40
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız         
17:36
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı         
17:33
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi         
17:24
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı         
17:14
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi         
17:09
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz         
17:06
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak         
17:06
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor         
17:04
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi         
17:04
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi         
17:00
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:50
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü         
16:50
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti         
16:45
Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı         
16:40
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler         
16:37
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil         
16:33
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için         
16:28
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor         
16:28
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi         
16:15
Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 19:03:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki eylemde 214'üncü gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]