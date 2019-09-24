Hdp önündeki eylemde 22'nci gün (2)

AİLELERE DESTEK ZİYARETLERİ

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil'in yanı sıra Trabzon, Ordu, Artvin, Giresun, Rize ve Konya'dan gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ailelere destek ziyaretinde bulundu. Eşi Fahriye, yeğeni ve kardeşi ile birlikte aileleri ziyaret eden AK Parti'li Karahocagil, amaçlarının, ailelere destek olduğunu söyledi. Fahriye Karahocagil ise annelerin yanına oturarak, acılarını paylaştı. 'Annelerin yanındayız' yazılı pankartı açan Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile Karadeniz Vakfı Kadın Konseyi üyeleri, annelerin acılarına ortak olmak için geldiklerini söyledi. Konya Sivil Tolum Örgütü Başkanı Muhsin Görgülügil ve Yönetim Kurulu üyeleri de anneleri desteklemek ve terörü lanetlemek için destek ziyaretinde bulunduklarını kaydetti.

