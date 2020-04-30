HDP önündeki eylemde 241'inci gün - Son Dakika
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HDP önündeki eylemde 241'inci gün

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 241'inci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 241'inci gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 241'inci günde de sürdürdü. 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söylediği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini belirtti.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'BAK YENİ KARDEŞİN OLDU KAÇ GEL'

4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini söyledi. Aydın, şöyle dedi:

"Bugün 241'inci gündür biz burada HDP binası önünde eylemdeyiz ve bu ramazan ayında ve bu koronavirüse karşı. Az önce HDP İl Başkanlığı burada açıklama yaptılar. Ama bizim için hiçbir şey söylemediler. Kürt vatandaşlarına sahip çıkmadılar. Şimdi siz açıklama yaparken neden Kürt vatandaşlarınıza sahip çıkmıyorsunuz. Neden siz de bizim çocuklarımızı bu PKK'dan istemiyorsunuz. Siz de hiç mi vicdan yok ? Ben buradan HDP'nin bütün milletvekillerine sesleniyorum. Eğer sizde biraz vicdan varsa siz de gelirsiniz buraya bize destek verirsiniz ve bizim çocuklarımızı PKK'dan istersiniz. Özkan oğlum, beni duyuyorsan gel devletine teslim ol. Bunlardan bize hayır gelmez. Bak yeni bir kardeşin olmuş oğlum. Gel kardeşini de gör. Annen de hasta yolunu gözlüyor. Kaç gel."


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 04:13 Kaynak: DHA


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