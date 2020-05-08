HDP önündeki eylemde 249'uncu gün - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 249'uncu gününde de sürdürdü. 5 yıl önce kaybolan oğlu Fatih Demir (22) için evlat nöbeti tutan Sevdet Demir, "Oğlumu HDP götürdü, Oğlumu onlardan istiyorum. Nasıl götürdüyseler öyle de getirsinler. Oğlum gelmeden buradan gitmeyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'OĞLUMU HDP'DEN İSTİYORUM'

2015 yılında, Hani ilçesinde kaybolan Fatih Demir (22) için eylemini sürdüren Sevdet Demir, bir an önce oğluna kavuşmak istediğini söyleyerek, "Oğlumu HDP götürdü, Oğlumu onlardan istiyorum. Nasıl götürdüyseler öyle de getirsinler. Oğlum gelmeden buradan gitmeyeceğim" dedi. Koronavirüs salgınına rağmen eylemlerine son vermediklerine dikkat çeken Demir, "249 gündür burada oturma eylemi yapıyoruz. Bak bu hastalık geldi, ama biz yine de gitmedik. Eylemimizi sürdüreceğiz. Ben zaten beş yıl önce öldüm. Bu hastalık da umurumda değil. Oğlumu, HDP götürdü. Onlardan istiyorum. Onlar yolunu biliyor. Oğlumu nasıl götürdüyseler, öyle de getirsinler" diye konuştu.