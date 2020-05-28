HDP önündeki eylemde 269'uncu gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 269'uncu gün

HDP önündeki eylemde 269'uncu günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 269'uncu günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 269'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 269'uncu günde de sürdürdü. 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet (23) için oturma eylemini sürdüren Sariye Tokay, 9 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Kendi çocuklarını okutup memur ettiler, bizimkilerini kandırıp dağa götürdüler" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'KENDİ ÇOCUKLARINI MEMUR ETTİLER BİZİMKİLERİ KANDIRIP DAĞA GÖTÜRDÜLER'

2011'de kaçırılan oğlu Mehmet için 12 Eylül'den beri oturma eylemini sürdüren Sariye Tokay, oğlunu çok özlediğini ve bir an önce kavuşmak istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Oğlum 14 yaşındaydı. 9 yıl önce kandırıp dağa götürdüler. Ne günümüz gündür ne de bayram ettik. Gözümüz kapıdadır. Çocuğumuzu PKK'dan, HDP'den istiyoruz. Çocuklarımızı göndersinler bir an önce. Çocuklarımızı onlardan istiyoruz. O çocuk ne dağdan anlar ne silahtan anlar. 8'inci sınıf öğrencisi dağa kaçırılır mı? Onlar kendi çocuklarını okuttular, evlendirdiler, memur ettiler. Bizimkileri kandırıp dağa götürdüler. Çocuklarımızı göndersinler."

HDP önündeki eylemde 269'uncu gün

Halkların Demokratik Partisi, Hacire Akar, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 269'uncu gün - Son Dakika

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