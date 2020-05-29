HDP önündeki eylemde 270'inci gün - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 270'inci günde de sürdürdü. Van'da lise öğrencisiyken kaçırılan oğlu Baran (21) için eylemde olan Solmaz Örünç, bütün olumsuzluklara rağmen eylemlerini devam ettirdiklerini belirterek, oğluna kaçıp teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır 'da oturan Mehmet Akar , geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar , bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

ANNELERİ, ÇOCUKLARI İÇİN EYLEM YAPMAYA DAVET ETTİ

Lise öğrencisiyken, 2015 yılında kaçırılan oğlu Baran için Van'dan gelip, oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, HDP'nin kendilerini kapılarının önüne, çocuklarını da dağa mahkum ettiğini belirterek, oğlu kaçırılan diğer annelere de seslenerek eylem yapmaya davet etti. Örünç şunları söyledi:

"Oğlum için HDP'nin kapısının önündeyim, HDP bizi buraya mahkum etti, çocuklarımızı da dağa mahkum etti. Biz bayram dinlemedik, seyran dinlemedik, Ramazan ayı dinlemedik, koronavirüs hastalığını dinlemedik burada kaldık ve eylemimize devam edeceğiz. Bütün annelere sesleniyorum, onlar da gelsinler eyleme katılsınlar, çocuklarımızın hakkını savunalım. Çocuklarımız ölmesin, askerimiz ölmesin, bu ne zulümdür yeter ne istiyorlar. Çocuklarımızı 15 yaşında götürüyorlar dağa, onların elinin kalem tutması lazım. Onların yeri anne kucağıdır. Oğluma sesleniyorum, beni duyuyorsan kaç gel teslim ol, seni kandırıyorlar ceza var diye, ceza yoktur. 13 kişi gelip teslim oldu, bir gün bile kelepçe takmadılar, çocuklar ailesine kavuştu. Ne mutlu o anne babalara, çocukları onların elinden kurtuldu."