HDP önündeki eylemde 280'inci gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 280'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 280'inci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 280'inci gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 280'inci günde de sürdürdü. 2014 yılında kaçırılan kızı Şeyma (24) için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, çocuğunun kaçırılmasından sorumlu tutttuğu kızını HDP'den isteğini söyledi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'BEN KIZIMI HDP'DEN İSTİYORUM'

2014'te kaybolan kızı Şeyma için Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Kızı Şeyma'nın HDP tarafından terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini söyleyen Mutlu, "Çocuğumun özgürlüğünü, geleceğini elinden aldılar. 6 yıl oldu dağda mahkum etmişler. Beni de buraya mahkum ettiler. Ben de Kürdüm, Kürtlüğümden kaçmıyorum. Madem benim milletvekilim olmuşsun, benim haklarımı neden aramıyorsun. Kızım HDP'nin iradesiyle götürüldü dağa teslim edildi. Kızımı HDP götürdü. Ben de kızımı HDP'den istiyorum" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 02:07 Kaynak: DHA

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