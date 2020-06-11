HDP önündeki eylemde 283'üncü gün - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 283'üncü günde de sürdürdü. 2011 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet için eyleme katılan Ömer Tokay, teröristlerin çocukları kaçırıp ellerine silah verdiğini, Cenevre Anlaşması'na göre bunun suç olduğunu dikkat çekerek, çocuklarına kavuşmalarına yardımcı olmaları için Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu.

? Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'BİZ SENSİZ BAYRAMI GEÇİRDİK'

2011 yılında kaçırıldığını belirttiği oğlu Mehmet için 12 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Diyarbakırlı Ömer Tokay, oğlunun terör örgütü PKK'dan kurtulması için Birleşmiş Milletler ve Avrupa Parlamentosu'na destek çağrısında bulundu. Tokay, "Oğlumu kandırarak götürdüler. Avrupa Parlamentosu'na, Birleşmiş Milletler'e sesleniyorum, bize yardımcı olsunlar, çocuklarımızı PKK'dan alsınlar. Cenevre Anlaşması'na göre bu çocukları götürmeleri suçtur. 13-15 yaşındaki çocukları götürüp silah veriyorlar. 20 yaşına kadar bizi askere almıyorlar. Niye o çocukların eline silah veriyorlar? Oğlum gel, askere teslim ol. Bak 13 arkadaşın gelmiş, bayramlaşmışlar. Kardeşleriyle, ailesiyle beraberdirler. Biz sensiz bayramı geçirdik. Bak kardeşlerin seni çok özlemişler" dedi.