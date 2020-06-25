HDP önündeki eylemde 297'nci gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 297'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 297'nci günde de sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 297'nci günde de sürdürdü. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip, evlat nöbeti tutan Necibe Çifçi, "Roşat, oğlum; dön, gel. HDP ve PKK bir oldular, senin kardeşini şehit ettiler, senin peşinde dolaşıyordu. Gel, teslim ol" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

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13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Bugün 297'nci gününde de oturma eylemi, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.

'İÇİMİZ YANIYOR'

Oğlu Roşat'ın 15 Ağustos 2015'te kaçırılmasının ardından kardeşini terör örgütünün elinden kurtarmak için çabalayan büyük oğlu Sami'nin, 2017'de PKK tarafından şehit edildiğini belirten Necibe Çifçi, "Oğlum gelmeden bu eyleme son vermeyeceğim. Biz bu çadırın altında yaz, kış bilmeden mücadeleye devam ediyoruz. İçimiz yanıyor. Bu çadırın altında oturup, bu mücadeleye devam ediyoruz. Ölene kadar da edeceğiz. Benim 1 oğlumu şehit ettiler. 1 oğlumu da dağda tutmuşlar. Oğlum Roşat, dön gel. Anneni dinlersen dönüp gelirsin. Senin annen her şeyi hepsinden daha iyi biliyor. Senin kardeşini HDP ve PKK bir oldular, şehit ettiler; senin peşinde dolaşıyordu. Bizim devletimize, askerimize teslim ol, dön gel" diye konuştu.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:32 Kaynak: DHA

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