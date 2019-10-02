Son Dakika Haberleri: Hdp önündeki eylemde 30'uncu gün (2)
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Hdp önündeki eylemde 30'uncu gün (2)

16 dakika önce

AİLE SAYISI 50 OLDUBatman'da yaşayan Melike Akdoğan, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek, geçen yıl lise öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Abdulkadir (14) için oturma eylemine katıldı.

Hdp önündeki eylemde 30'uncu gün (2), System.String[]

AİLE SAYISI 50 OLDU
Batman'da yaşayan Melike Akdoğan, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek, geçen yıl lise öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Abdulkadir (14) için oturma eylemine katıldı. Akdoğan ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 50'ye çıktı.
Oğlu geçen yıl okula gittikten sonra bir daha haber alamadığını anlatan Melike Akdoğan, "Oğlum için geldim, oğlumu istiyorum. Onu kandırıp, dağa götürmüşler. Okul çıkış saatinde eve gelmeyince onu aramaya gittik, bulamayınca kayıp başvurusunda bulunduk. Herkes onu aradı ama hiçbir yerde bulamadı. 1 yıldır kayıptır ve hiç haber alamadım. Kandırılıp, dağa götürülmüştür, başka bir yerde olamaz. Neredeysen gel Abdulkadir, seni çok özledim, gel eve artık. Küçücüktü, kandırmışlardır onu. Beni duyuyorsan, ne olur gel Abdulkadir. Gel, annen senin arkanda. Seni çok özledik. Gel eve artık, yeter. Kim götürmüşse getirsin seni bana" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:00 Kaynak: DHA
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