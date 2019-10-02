Hdp önündeki eylemde 30'uncu gün (3)

AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Hakkari'den kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve aşiret liderleri, Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu. 22 kişilik heyet adına açıklama yapan Giravi aşireti lideri Cüneyt Özbek, annelerin teröre karşı Diyarbakır'da destan yazdığını söyledi. Annelere destek olduklarını ve terörü lanetlediklerini dile getiren Özbek, "Bugün burada Diyarbakırlı analarımızın öncü olduğu haklı mücadelelerinde, onların onurlu direnişlerinde yanlarında olduğumuzu haykırmak için toplandık. Diyarbakırlı analarımızın ortak çığlığı, eli kanlı terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatlarına olan hasretleridir. Analarımız bunun için direniyor, teröre başkaldırıyor ve Diyarbakır'da destan yazıyor. Bu destana ortak olmak için tüm Türkiye ayaktayız. Teröre karşı tek ses, tek yüreğiz. Terörü lanetliyoruz. Hepimiz analığın kutsal bir makam olduğunu ve tüm makamların üzerinde olduğunu biliyoruz" dedi.

Diyarbakır'da ailelerin sessiz çığlığını desteklediklerini kaydeden Cüneyt Özbek, şunları söyledi:

"Analarımızın yanında, terör örgütü PKK'nın karşısındayız. Buradan analarımız adına bir kez daha sesleniyoruz. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Onları kendi emellerine alet eden ve evlatlarımızı ölüme gönderen zihniyeti yani terörü lanetliyoruz. Diyarbakır'dan haykıran, evlatlarını arayan anaların acılarına duyarsız kalmayıp, Hakkarililer olarak analarımızın yanında onlara destek olmaya geldik. Yeter artık, bu anaların yürekleri yanmasın. Tüm Türkiye olarak Diyarbakır analarına destek verdiğimiz bugünlerde terör örgütü PKK'nın sözde önde gelenleri analarımıza engel olmaya çalışıyor; çünkü korkuyorlar. Terörü bitirecek olan kahraman güvenlik güçlerinin yanında bu analarımızın yiğit yürekleri olacaktır. PKK bu analarımızın ayakları altında kalacaktır. Buradan hep birlikte sesleniyoruz; anaların sesini bastıramayacaksınız. Evlatlarını bu alçak terör örgütünün elinden alana dek onların yanında olacağız. Şunu unutmasınlar; Diyarbakır demek, Anadolu demek. Tüm Türkiye olarak 'Teröre lanet, analara destek' diyoruz. Anaların sessiz çığlıkları, vicdanlarımıza sesleniyor. Bu sese kulak verelim. Kalbimiz ve insanlığımız, sonuna kadar Diyarbakırlı analarla birlikte olsun."

