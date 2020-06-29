HDP önündeki eylemde 301'inci gün; aile sayısı 135 oldu - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 301'inci gün; aile sayısı 135 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 301'inci gününde, 15 yaşındayken 5 yıl önce kaçırılan kızı Sema için Kocaköy ilçesinden gelen Hanım Dalçiçek ile 135'e yükseldi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 301'inci gününde, 15 yaşındayken 5 yıl önce kaçırılan kızı Sema için Kocaköy ilçesinden gelen Hanım Dalçiçek ile 135'e yükseldi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

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13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 13 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'HDP'DEN ŞİKAYETÇİYİM KIZIMI ONLAR KAÇIRMIŞ'

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yaşayan Hanım Dalçiçek, 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan Sema için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürülen evlat nöbetine katıldı. Kızının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Dalçiçek, kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Dalçiçek, "24 Eylül 2015'te kızımı kaçırdılar. HDP önündeki evlat nöbetini televizyonda izledikten sonra katılmaya karar verdim. Kızım senin için buradayım gel, teslim ol, seni çok özledim. 5 yıldır seni görmüyorum. Kızımı bıraksınlar eve gelsin, o daha küçüktür. Ben HDP'den şikayetçiyim kızımı onlar kaçırmış" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:45 Kaynak: DHA

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