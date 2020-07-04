HDP önündeki eylemde 306'ncı gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 306'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 136 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 306'ncı günde de sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 136 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 306'ncı günde de sürdürdü. Terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çocuklarının bulunması konusundaki desteğinin, güç verdiğini söyledi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

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13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 13 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'BÜYÜK BİR ÇALIŞMA VAR'

Terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çocuklarının bulunması konusunda kendilerine verdiği desteğin kendilerine güç verdiğini söyledi. Aydın, oturma eylemini sürdürmeye kararlı olduklarını belirterek, "Bugün eylemimizin 306'ncı günüdür. Bu halkın çocuklarını kaçıran partinin önündeyiz. Devletin bize büyük desteği var. İnşallah çocuklarımızı bize getirecekler. İçişleri Bakanımız çok hassas çalışıyor. Bütün aileler adına Sayın bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Yani büyük bir çalışmaları var. Eminiz ki kendi çocuklarıymış gibi çocuklarımızın üstünde çok duruyorlar. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız gece gündüz çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyorlar" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 306'ncı gün - Son Dakika

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