HDP önündeki eylemde 308'inci gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 308'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 136 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 308'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 136 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 308'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak sürdürdü. 16 yaşındayken Hakkari'de kaçırılan oğlu Roşat için oturma eylemini sürdüren Necibe Çiftçi, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Anneni dinlersen geri dönersin, orası senin yerin değil" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

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13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Ailelerin eylemi bugün 308'inci gününde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.

'ANNENİ DİNLERSEN GERİ DÖNERSİN'

Hakkari Şemdinli'den gelen ve 2015'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Roşat için 8 Kasım'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetini sürdüren Necibe Çiftçi, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Sami'nin, 2017'de PKK tarafından şehit edildiğini anlatan Necibe Çiftçi, "308 gündür bu çadırın altında mücadeleye devam ediyoruz. Roşat oğlum geri dön. Senin kardeşini PKK ve HDP şehit etti. Ben biliyorum sana diyorlar ki, kardeşin devlet öldürmüş. Senin kardeşini devlet öldürmedi senin kardeşini PKK öldürdü. Sana bu yalanı dağdan kaçmaman için söylüyorlar. Kardeşin HDP ve PKK aracılığıyla öldürdüler. Anneni dinlersen geri dönersin, orası senin yerin değil" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 308'inci gün - Son Dakika
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