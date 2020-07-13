HDP önündeki eylemde 315'inci gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 315'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 137 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak 315'inci günde de sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 137 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak 315'inci günde de sürdürdü. 2015 yılında kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip, nöbet tutan Necibe Çiftçi, evladına kavuşmadan eylemine son vermeyeceğini belirtti.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

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14 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar,Sait Açar'ın oğlu Haşim ve Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 14'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 13 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK BİR OĞLUMU DA ÖLDÜRDÜ'

2015 yılında kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip, eyleme katılan Necibe Çiftçi, evladına kavuşmadan eylemine son vermeyeceğini belirtti. Oğlu Sami'nin de PKK'lı teröristler tarafından öldürüldüğünü belirten Çiftçi, Roşat'a teslim olması için çağrıda bulundu. Çiftçi, "Oğlum, HDP tarafından kandırılarak PKK'ya teslim edildi. 22 Temmuz 2017'de oğlum Sami'yi de gece yarısı evden alıp götürdüler bir ahıra, ellini kolunu arkadan bağlayarak infaz ettiler. Bugün 315 gündür biz bu çadırın altında bu mücadeleye devam ediyoruz. Biz bu mücadeleye de devam edeceğiz. 300 sene de geçse biz bu çadırın altından geçmeyeceğiz. Biz çocuklarımızı HDP'den almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlum Roşat dön gel, orada kalma, orası senin yerin değil" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 315'inci gün - Son Dakika
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