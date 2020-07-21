HDP önündeki eylemde 323'üncü gün; aile sayısı 140 oldu - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 323'üncü gün; aile sayısı 140 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak, 323'üncü günde de sürdürüldü.

HDP önündeki eylemde 323'üncü gün; aile sayısı 140 oldu, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak, 323'üncü günde de sürdürüldü. 2015 yılında, 13 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemine başlayan Nihat Aydın ile birlikte aile sayısı 140'a yükseldi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

AİLE SAYISI 140 OLDU

Diyarbakır'da yaşayan Nihat Aydın, 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet için HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Evladına kavuşmadan oturma eyleminde ayrılmayacağını söyleyen Aydın, "2015 yılında oğlum sabah okula giderken bir daha haber alamadık. Son olarak Kandil Dağı'nda olduğun öğrendik. Çocuklarımızı alıp, dağa kaçırdılar. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Onların çocukları niye dağa gitmeyip, özel okullara gidiyorlar. Madem o kadar seviyorlar kendi çocuklarını göndersinler" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 04:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 323'üncü gün; aile sayısı 140 oldu - Son Dakika
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