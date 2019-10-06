Son Dakika Haberleri: Hdp önündeki eylemde 34'üncü gün (2)
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Hdp önündeki eylemde 34'üncü gün (2)

57 dakika önce

İKİ ANNE, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİDiyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti 34'üncü günde devam ederken, bazı aileler HDP binasına girmek istedi.

Hdp önündeki eylemde 34'üncü gün (2), System.String[]

İKİ ANNE, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti 34'üncü günde devam ederken, bazı aileler HDP binasına girmek istedi. Ailelerin HDP binasına girmesine polis izin vermezken, iki anne sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren Cennet Yabalak ve İmmihan Nilifırka'ya, HDP önünde bekleyen sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Ambulansa alınan ve sakinleştirilen annelerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:16 Kaynak: DHA
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