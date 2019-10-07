Hdp önündeki eylemde 35'inci gün (2)

AĞRILI BEYAZ TÜLBENTLİ KADINLARDAN ANNELERE DESTEK ZİYARETİ

Ağrılı 200 beyaz tülbentli kadın, Diyarbakır'da çocukları için oturma eylemi yapan annelere destek olmak için HDP il binası önüne geldi. Beyaz tülbentli kadınların annelerle buluşmasında hem Ağrı'dan gelen kadınlar, hem de evlat nöbetinde olan anneler gözyaşlarına hakim olamadı.

'ARTIK ÇOCUKLARIMIZ İÇİN AĞLAMAYALIM'

Ağrı'dan gelen kadınlardan Kerime Dinç, annelere destek vermek için geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz Ağrı'dan geldik, biz Ağrı'yı kurtardık, Allah'ın izniyle burası da kurtulacak, burayı da temizleyeceğiz. Biz Ağrı'dan bu anneler için geldik, artık çocuklarımız için ağlamayalım. Bizim çocuklarımız özgürdür, inşallah bu annelerin çocukları da özgür kalır."

OĞLU KAYIP ANNE DE GELDİ

Ağrılı beyaz tülbentli kadınların arasında 8 yıl önce oğlu kaybolan bir anne de vardı. Oğlu Kenan'ın 22 yaşındayken İstanbul Eyüp'te ortadan kaybolduğunu anlatan Zinet Kanat, "Oğlum Kenan 8 yıl önce İstanbul Eyüp'te kayboldu, orada çalışıyordu, ben onun yanından Ağrı'ya geldim beni aradılar dediler Kenan kaybolmuş. Polise haber verdik, gezdik, aradık bulamadık. Kaç yıl oldu hiçbir haber alamadık. Askerden gelmişti, 22 yaşındaydı, kayboldu" dedi. Zinet Kanat, daha sonra grup ile bölgeden ayrıldı.



