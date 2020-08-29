HDP önündeki eylemde 362'nci gün; 'Tehdit edildim, eylemden vazgeçmiyorum' - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 362'nci gün; 'Tehdit edildim, eylemden vazgeçmiyorum'

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önünde eylemini sürdüren Süleyman Aydın, dün gece 3 kişi tarafından evinin penceresi önünde tehdit edildiğini, güvenlik güçleri ve komşuları tarafından kurtarıldığını,...

HDP önündeki eylemde 362'nci gün; 'Tehdit edildim, eylemden vazgeçmiyorum', System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önünde eylemini sürdüren Süleyman Aydın, dün gece 3 kişi tarafından evinin penceresi önünde tehdit edildiğini, güvenlik güçleri ve komşuları tarafından kurtarıldığını, eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar'ın, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kaybolması üzerine annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırılırken, oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere eylem çağrısında bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşmasıyla umutlanan çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.15 AİLE DİRENİŞİ KAZANDIHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim olmasıyla oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15 oldu. 143 ailenin yer aldığı oturma eylemi, 362'nci günde de devam etti. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evden, bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda sosyal mesafe kuralına göre oturma eylemini sürdürdü. 'HİÇBİR TEHDİDE ALDIRIŞ ETMEDEN BU EYLEMİMİ SÜRDÜRMEYE KARARLIYDIM'Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, dün gece kimliği belirsiz kişilerce tehdit edildiğini söyledi. Tehditlere rağmen eylemini sürdürmeye kararlı olduğunu anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"3 Eylül'den sonra bu eyleme katıldıktan sonra PKK'lılar tarafından tehdit edildim. Bana 'bu eylemi sonlandırın' dediler. Ama ben kesinlikle hiçbir tehdide aldırış etmeden bu eylemimi sürdürmeye kararlıydım. Kurban Bayramı'na 3-4 gün kala HDP'liler bizzat evime geldiler. Benimle uzlaşmak istediklerini talep ettiler. Bana dediler siz çalışmıyorsunuz biliyoruz, size yardım etmek istiyoruz. Ben de 'Siz 4 yıldır oğlumu dağa göndermişsiniz, bugün mü sizin aklınıza geldik' dedim. Bütün taleplerini reddettim ve evimden kovdum. Dün gece saat 23.55'te HDP ve PKK tarafından 3 kişi siyah şapkalı kendini kamufle etmiş evimin penceresinin altında bize bakıyordu. Eşimin ve çocuklarımın fark etmesi üzerine ellerini cama vurarak çıkın dışarıya dediler. Ben o esnada dama çıkarken benim komşularım da duydu bu sesi. Komşularımın desteğiyle bunlar kaçmaya başladı. Aradan 5 dakika geçmeden 155'i arayıp güvenlik güçlerine durumu izah ettik. Allah razı olsun onlardan 5 dakika geçmeden geldiler. Bunlar kaçmaya başladılar. Bu tehditlerle bizi yıldırmak istiyorlar. 14-15 yaşlarındaki çocukları hem dağa gönderiyorsunuz hem de suçlusunuz bir de bize böyle baskı ediyorsunuz. Biz kesinlikle bu eyleme katıldığımızdan beri tehditlere aldırış etmeyeceğiz. Bu çocuklarımızı sizden alacağız."


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Aydın, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 362'nci gün; 'Tehdit edildim, eylemden vazgeçmiyorum' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir Lionel Messi, Barcelona'nın koronavirüs testlerine girmeyecek Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi Dışişleri'nden, İsveç'te İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi konusunda tereddüt yaşıyor Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı         
17:51
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı         
17:49
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı         
17:12
Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı         
16:57
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı         
16:33
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi         
16:26
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu         
16:13
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap         
15:47
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var         
14:43
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor         
14:38
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım         
13:53
Bahçeli'den Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatmasına sert tepki: Denize dökülmek istiyorlar Bahçeli'den Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatmasına sert tepki: Denize dökülmek istiyorlar         
13:17
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek         
12:52
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı         
12:25
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım         
11:22
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı         
11:17
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada         
10:43
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı         
10:11
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti         
09:54
Pazarda yankesicilik yapan sabıkası kabarık kadın, 70 yaşında çıktı Pazarda yankesicilik yapan sabıkası kabarık kadın, 70 yaşında çıktı         
09:49
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı         
09:35
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi         
09:23
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı         
07:53
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu         
07:50
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı         
00:55
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü         
00:03
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı         
23:49
Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı         
21:58
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2020 22:54:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki eylemde 362'nci gün; 'Tehdit edildim, eylemden vazgeçmiyorum' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei