HDP önündeki eylemde 370'inci gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 370'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 145 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 370'inci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 370'inci gün, System.String[]
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 145 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 370'inci günde de sürdürdü. Usta birliğine giderken, 2015'te Tunceli- Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil (20) için eylem yapan Cennet Kabaklı, yıllardır evlat hasreti çektiğini belirterek oğlunun bırakılmasını istedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.'YETER ARTIK BU VİCDANSIZLIĞA SON VERSİNLER' Usta birliğine giderken, 2015 yılında Tunceli-Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Adil için Gaziantep'ten gelerek, oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı, Evlat nöbetinde ikinci yıla girdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir yıldan beridir buradayım. Yaz-kış demeden burada bekliyorum ve beklemeye de devam edeceğim. ikinci yıla girdik. İnşallah ikinci yılda evlatlarımızı bırakırlar, onlarla kavuşuruz. Ben oğlumu özledim, sesini özledim. Sevdiği yemekleri yapamıyorum. Evladımın bırakılmasını istiyorum. Polislerimizi, askerlerimizi ve bütün annelerin evlatlarını, babaların evlatlarını bıraksınlar. Yeter artık, bu vicdansızlığa son versinler. Ben evladımı istiyorum. Evladım gelmeyene kadar da gitmeyeceğim. Burada oturacağım."


- Diyarbakır

Halkların Demokratik Partisi, Hacire Akar, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 14:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 370'inci gün - Son Dakika

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