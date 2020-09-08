HDP önündeki eylemde 372'nci gün - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 145 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 372'nci günde de devam etti. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan Aydın için evlat nöbeti tutan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, eylemlerinin, HDP ve PKK'yı rahatsız ettiğini söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos günü kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019 günü HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.