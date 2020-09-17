Son dakika haber... DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 381'inci gün; aile sayısı 147 oldu - Son Dakika

Son dakika haber... DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 381'inci gün; aile sayısı 147 oldu

Son dakika gündem haberi... HDP önündeki eylemde 381'inci gün; aile sayısı 147 olduDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eyleminde aile sayısı 381'inci günde, 3 yıl önce 35 yaşındayken Bingöl'de kaçırılan oğlu İbrahim Bayır için...

HDP önündeki eylemde 381'inci gün; aile sayısı 147 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eyleminde aile sayısı 381'inci günde, 3 yıl önce 35 yaşındayken Bingöl'de kaçırılan oğlu İbrahim Bayır için evlat nöbetine katılan Hatice Temur ile birlikte 147'ye yükseldi. Anne Hatice Temur, oğluna seslenerek, "Senin için ben Diyarbakır'a geldim. Sesimi duyuyorsan gel" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'dan beri HDP binası önünde oturma eylemi yapıyor.

16 AİLE EVLATLARINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin'in de teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 16'ya çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evlerinde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda sosyal mesafe kuralına uyarak eylemi sürdürüyor.

'SENİN İÇİN DİYARBAKIR'A GELDİM'

2017'de terör örgütü PKK tarafından Bingöl'de kaçırılan oğlu İbrahim Bayır için Hatay'ın Dörtyol ilçesinden gelen Hatice Temur, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katıldı. Hatice Temur, 3 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade ederek, askerden geldikten sonra evden ayrıldığını ve peşinden gittiğini ancak bir sonuç alamadığını söyledi. Oğluna kavuşmak umuduyla Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldığını anlatan Temur, "Polise gidip durumu anlattım. Her yeri aradık. Ama bir haber alamadık. Eve gelmesini istiyorum, yoruldum artık, buraya geldim. Sadece o gelsin, göreyim onu. İbrahim, oğlum gel. Benim yaşım bitti, senin için Diyarbakır'a geldim. Sesimi duyuyorsan, gel. Ben senin için kurban adamışım, gelir gelmez hepsini dağıtacağım fakirlere" diye konuştu.

Son dakika haber... DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 381'inci gün; aile sayısı 147 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Hatice Çarpar, Diyarbakır, Terör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 381'inci gün; aile sayısı 147 oldu - Son Dakika

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