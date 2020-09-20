HDP önündeki eylemde 384'üncü gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 384'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 384'üncü günde de devam ediyor.

HDP önündeki eylemde 384'üncü gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 384'üncü günde de devam ediyor. 5 yıl önce 19 yaşında, Kuran kursunda hafızlık eğitimi alırken kaçırılan oğlu Hamza için eylemini sürdüren Zümrüt Salim, oğlunu HDP'lilerin kaçırıp PKK'lı teröristlere teslim ettiğini söyleyerek, çocuğunu almadan eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos günü ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019 günü HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

16 AİLE EVLATLARINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan daha önce örgütten kaçıp, teslim oldu. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 16'ya yükseldi. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evlerinde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda, sosyal mesafe kuralına uyarak eylemi sürdürüyor.'BİRLİK OLALIM, ÇOCUKLARIMIZI İSTEYELİM'2015 yılında Kuran kursunda hafızlık eğitimi alırken dağa kaçırılan oğlu Hamza için Hakkari'den gelerek oturma eylemine katılan Zümrüt Salim, çocuğu kaçırılan diğer ailelere de çağrıda bulunarak, oturma eylemine davet etti. Salim, şunları kaydetti:

"Bir yıldır buradayım, gözüm yolda. Allah'ın izniyle, devletin gücüyle oğlumu alacağım. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. HDP, oğlumu Kuran kursunda kaçırıp bu binaya getirdi. Bir ay bu binada tutup eğitim vermişler, sonra dağa gönderip PKK'ya teslim etmişler. Oğlumu almadan buradan gitmiyorum. Tüm milletvekillerine sesleniyorum yardım etsinler bize, buraya gelsinler, çocuklarımızı o zalimlerin elinden kurtarsınlar. Bütün annelere de sesleniyorum, gelip birlik olsunlar, çocuklarını istesinler."


Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 384'üncü gün - Son Dakika

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