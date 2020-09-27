HDP önündeki eylemde 391'inci gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 391'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 391'inci günde de devam ediyor.

HDP önündeki eylemde 391'inci gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 391'inci günde de devam ediyor. 2011 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet için eylemini sürdüren Ömer Tokay, 17 ailenin, evladına kavuştuğunu hatırlatarak oğlundan terör örgütünün elinden kaçıp teslim olmasını istedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Eylemlerini sürdüren aileler, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 17 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlikin oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin daha önce örgütten kaçıp, teslim oldu. Son olarak Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan'ın da teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 17'ye çıktı.'17 ARKADAŞIN TESLİM OLDU SEN DE TESLİM OL'2011'de Şırnak'a pikniğe diye götürüldükten sonra bir daha haber alınamayan ve 2014'te terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet için oturma eylemini sürdüren Ömer Tokay, şunları kaydetti:

"Oğlum için buradayım. Eylemimizde ikinci seneye girdik. 2011 yılında piknik bahanesiyle çocuğumu kandırarak götürdüler. Siirt, Eruh, Şırnak, Hakkari ve oradan da Irak'a götürmüşler. 2014'te Ankara'ya gittim. Dönemin HDP milletvekili Nursel Aydoğan'a, 'Çocuklarımızı nasıl göndermişsiniz öyle de geri getirin. Cenevre anlaşmasına göre çocukların eline silah vermek suçtur' dedim. Bana 'Çocuklar Mahmur ile Kandil arasında okul okuyorlar' dedi. Eğer onlar göndermemişse nerden biliyor orada okul okuduğunu? Çocuğumu HDP ile PKK nasıl götürmüşse öyle de geri getirsinler. Oğluma sesleniyorum; Sesimi duyarsan gel askere teslim ol. 17 tane arkadaşın geldi. Hepsi annesi ve babasıyla birlikteler şimdi. Kardeşlerin ve abilerin seni özlemiş. Askere ya da peşmergelere teslim ol."


HDP önündeki eylemde 391'inci gün
HDP önündeki eylemde 391'inci gün
HDP önündeki eylemde 391'inci gün
HDP önündeki eylemde 391'inci gün
HDP önündeki eylemde 391'inci gün
HDP önündeki eylemde 391'inci gün
HDP önündeki eylemde 391'inci gün
HDP önündeki eylemde 391'inci gün
HDP önündeki eylemde 391'inci gün

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 13:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 391'inci gün - Son Dakika

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