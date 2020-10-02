HDP önündeki eylemde 396'nci gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 396'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 396'ınci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 396'nci gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 396'ınci günde de sürdürdü. 2015 yılında 17 yaşındayken Kuran-ı Kerim kursunda hafızlık eğitimi aldığı sırada kaçırılan oğlu Ramazan için oturma eylemi yapan Mevlüde Üçdağ, HDP önünde haklı bir mücadele verdiklerini ifade ederek, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 18 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma'nın da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 18'e çıktı. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.'EVLADIMI ONU BENDEN KOPARDILAR'Diyarbakır'da 2015'te Kuran-ı Kerim kursunda hafızlık eğitimi aldığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Ramazan için HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Mevlüde Üçdağ, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. HDP önünde haklı bir mücadele verdiklerini söyleyen Üçdağ, "Lice ilçesine gittim. Bana oğlumu vermeyeceklerini söylediler. Bir anne olarak bir yıldır sizin kapınızdayım ağlıyorum. Çocuğumu bana vermiyorsunuz. Bizi böyle savunmasınlar. Biz istemiyoruz, Ramazan neredeysen güvenlik güçlerine teslim ol. Sana kucağını açacaklar ve ailene teslim edecekler. Kimse seni annen ve baban kadar sevmez. Kapım sonuna kadar açıktır. Sana darılmadım, küçük yaşta kandırılıp gittin. Geçen gün yemek yedim boğazımda kaldı, oğlumun aç olduğu aklıma geldi. Bir yıldır buradayım. Haklı mücadelemin peşindeyim, evladımı benden kopardılar" dedi.

HDP önündeki eylemde 396'nci gün
HDP önündeki eylemde 396'nci gün
HDP önündeki eylemde 396'nci gün
HDP önündeki eylemde 396'nci gün
HDP önündeki eylemde 396'nci gün
HDP önündeki eylemde 396'nci gün
HDP önündeki eylemde 396'nci gün
HDP önündeki eylemde 396'nci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 396'nci gün - Son Dakika

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