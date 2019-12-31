HDP önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu (3) - Son Dakika

EMİNE ERDOĞAN'IN ZİYARETİ AİLELERİ UMUTLANDIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle 2 saat görüştükten sonra ayrıldı. Görüşmede aileler, Emine Erdoğan'dan evlatlarına kavuşmak için yardım talebinde bulunarak, destek ziyareti için teşekkürlerini illeti. Süpriz ziyaretle sevinen aileler, umutlandıklarını söyledi. Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 5 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Songül Altıntaş, Emine Erdoğan'ın ziyaretiyle umutlarının artığını belirterek, "Emine Erdoğan geldi. Bizi çok mutlu etti. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Bizi çok sevindirdiler. Bizi çok umutlandırdılar. İnşallah çocuklarımızın gelmesine vesile olacaklar. Umutlarımız çoğaldı" dedi.

'BUGÜN ÇOK MUTLU OLDUK'