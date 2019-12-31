HDP önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu (3) - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu (3)

6 saat önce

EMİNE ERDOĞAN'IN ZİYARETİ AİLELERİ UMUTLANDIRDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle 2 saat görüştükten sonra ayrıldı.

HDP önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu (3), System.String[]

EMİNE ERDOĞAN'IN ZİYARETİ AİLELERİ UMUTLANDIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle 2 saat görüştükten sonra ayrıldı. Görüşmede aileler, Emine Erdoğan'dan evlatlarına kavuşmak için yardım talebinde bulunarak, destek ziyareti için teşekkürlerini illeti. Süpriz ziyaretle sevinen aileler, umutlandıklarını söyledi. Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 5 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Songül Altıntaş, Emine Erdoğan'ın ziyaretiyle umutlarının artığını belirterek, "Emine Erdoğan geldi. Bizi çok mutlu etti. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Bizi çok sevindirdiler. Bizi çok umutlandırdılar. İnşallah çocuklarımızın gelmesine vesile olacaklar. Umutlarımız çoğaldı" dedi.

'BUGÜN ÇOK MUTLU OLDUK'

2015'te usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı ise "Bugün çok mutlu olduk. Emine Erdoğan bizi çok mutlu etti. İnşallah çocuklarımızın bırakılmasına da vesile olacaklar. İnşallah bu yeni yıl uğurlu haberler getirir. Bize şans getirir inşallah" diye konuştu.

İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başlayan Emine Kaya da, Emine Erdoğan'ın ziyaretinin kendilerini umutlandırğını belirterek, "Çok sevindik. Bize umut verdi. Recep Tayyip Erdoğan'a, Süleyman Soylu'ya, Emine Erdoğan'a teşekkür ederim" diye konuştu.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'un en çok aranan şarkıcıları
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi

Son Dakika Haberleri
22:25 Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi - Son Dakika
22:25 Malatya'da uyuşturucu madde operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
22:25 Başkent'te yılbaşı, Kızılay Meydanı'nda kutlandı - Son Dakika
22:23 Başkent'te yılbaşı, Kızılay Meydanı'nda kutlandı - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika
22:20 9 ay kız bekledikleri bebek erkek doğunca şaşkına döndüler - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 22:30:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]