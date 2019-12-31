Hdp önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu - Son Dakika
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Hdp önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu (4)AİLE SAYISI 64 OLDUDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 120'nci günde de sürürken, Sur ilçesi ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gelen...

HDP önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu (4)

AİLE SAYISI 64 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 120'nci günde de sürürken, Sur ilçesi ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gelen 2 aileyle birlikte aile sayısı 64 oldu. Şemdinli'den gelen Esmer Koç, kızı Zübeyde'nin (22), 7 yıl önce PKK tarafından kaçırıldığını ve çocuğunun dönmesi için oturma eylemine katılmaya karar verdiğini söyledi. Kızını kaçıran 4 kişinin tutuklandığını anlatan Koç, 7 yıl önce 4 kişi tarafından çarşıya götürüldü. Orada arabaya bindirip, PKK'ya vermişler. O 4 kişi de şu anda Van'da cezaevinde. Benim kızımın yeri, yanımdadır. Kızım eğer beni duyuyorsa beni görüyorsa geri gelsin, kaçsın. Benim yanıma gelsin dedi.

'GELMEK İSTEDİĞİNİ AMA KAÇAMADIĞINI SÖYLEDİ'

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırılan torunu Halil İbrahim (21) için HDP binası önündeki eyleme katılan Halime Kadran ise Irak'a kaçırdıklarını duydum, çocuktu. Bir sefer konuştuk, gelmek istediğini ama kaçamadığını söyledi. 'Etrafımız hep kapalı. Kaçamıyoruz' dedi. Ben de 'Kaç, peşmergeye git. Onlar seni Türkiye'ye verecek' dedim. 'Gece gündüz seni özlüyoruz' dedim diye konuştu.

Hdp önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu

Halkların Demokratik Partisi, Sur, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:08 Kaynak: DHA
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