HDP önündeki eylemde aile sayısı 148 oldu

HDP önündeki eylemde 401'inci gün (2)

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyerek, oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 148'a çıktı. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden, 6 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mazlum için eyleme katılan Medine Baran, oğluna kavuşmak istediğini söyledi. Baran, "Televizyonu izlerken annelerin burada olduğunu gördüm. Ben de eyleme katılmak için geldim, belki beni görür. Beni gördüğünde gelsin, biz onu bekliyoruz ve çok seviyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Oğlumun yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Gelmesini istiyorum, onu çok seviyorum" dedi.