Son Dakika | HDP önündeki eylemde aile sayısı 148 oldu - Son Dakika

Son Dakika | HDP önündeki eylemde aile sayısı 148 oldu

07.10.2020 16:25
Son Dakika | HDP önündeki eylemde aile sayısı 148 oldu, System.String[]

Son dakika haberleri... HDP önündeki eylemde aile sayısı 148 olduHDP önündeki eylemde 401'inci gün (2)Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyerek, oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 148'a çıktı.

HDP önündeki eylemde aile sayısı 148 oldu

HDP önündeki eylemde 401'inci gün (2)

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyerek, oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 148'a çıktı. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden, 6 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mazlum için eyleme katılan Medine Baran, oğluna kavuşmak istediğini söyledi. Baran, "Televizyonu izlerken annelerin burada olduğunu gördüm. Ben de eyleme katılmak için geldim, belki beni görür. Beni gördüğünde gelsin, biz onu bekliyoruz ve çok seviyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Oğlumun yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Gelmesini istiyorum, onu çok seviyorum" dedi.


Son Dakika | HDP önündeki eylemde aile sayısı 148 oldu
Son Dakika | HDP önündeki eylemde aile sayısı 148 oldu
Son Dakika | HDP önündeki eylemde aile sayısı 148 oldu

Oturma Eylemi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | HDP önündeki eylemde aile sayısı 148 oldu - Son Dakika

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