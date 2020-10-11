Son dakika haberi... HDP önündeki eylemde 405'inci gün - Son Dakika

Son dakika haberi... HDP önündeki eylemde 405'inci gün

11.10.2020 15:10
Son dakika haberi... HDP önündeki eylemde 405'inci gün, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 148 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 405'inci günde de sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 148 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 405'inci günde de sürdürdü. Diyarbakır'dan 2 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa için kanser hastası eşi Ayşegül Biçer ile birlikte oturma eylemini sürdüren Rauf Biçer, oğlunun HDP il binasında yatırılıp ertesi sabah dağa götürüldüğünü iddia ederek, ellerinde kanıtlarının olduğunu söyledi. Ayrıca, oturma eylemindeki ailelerin, HDP il binasına girmek istemesi üzerine yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle son buldu.Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 18 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan ile Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma'nın da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 18'e çıktı.'ELİMDE KANITLARIM VAR, OĞLUM BURADAN GÖTÜRÜLDÜ'Diyarbakır'da 2 yıl önce HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Mustafa için geçen yıl 3 Eylül'den beri kanser hastası eşi Ayşegül Biçer ile birlikte oturma eylemini sürdüren Rauf Biçer, çocuğunu HDP'nin dağa götürdüğünü ifade ederek elinde kanıtların olduğunu söyledi. Biçer, şunları kaydettiBir yılı aşkındır HDP il binasının önünde oturuyoruz. Ancak HDP, hiçbir açıklama yapmıyor. Biz hakkımız olan evlatlarımız için buradayız. Biz neden HDP il binasının önündeyiz, çünkü elimde kanıtlarım var, oğlum HDP il binasında yatırıldı ve sabah buradan çıkartılarak dağa kaldırıldı. Oğlum evin tek erkek çocuğuydu, annesi kanser hastası ve ameliyattan yeni çıkmıştı. Bu HDP virüsten beterdir. Ellerini Kürt halkının üzerinden çeksinler. Çok seviyorlarsa kendi evlatlarını göndersinler. 'Analar yaşamdır' diyorlar. Analar burada her gün feryat ediyor. 2 yıldan fazladır bizim boğazımız doludur. Feryat figan ediyoruz. Annesi her gün sabahlara kadar ağlıyor. Bu HDP, ya kapatılsın ya da istifa etsinler. Ellerini evlatlarımızın üzerinden çeksinler artık. Yeter diyoruz. HDP'siz hiçbir şey dağa gitmiyor. Tüm dünya da biliyor ki dağdan terörist gelip aylarca çocuğumuzu kandırıp götüremez. Çünkü HDP il binaları Kandil'in şubeleri ve merkezleridir. Burada çocuklarımıza kurs verip kandırarak dağa kaldırıyorlar.

Öte yandan, oturma eylemi yapan aileler, çocuklarını istemek amacıyla, HDP il binasına girmek istedi. Yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle son buldu.


- Ceylandiyarbakır
Son dakika haberi... HDP önündeki eylemde 405'inci gün
Son dakika haberi... HDP önündeki eylemde 405'inci gün
Son dakika haberi... HDP önündeki eylemde 405'inci gün
Son dakika haberi... HDP önündeki eylemde 405'inci gün
Son dakika haberi... HDP önündeki eylemde 405'inci gün
Son dakika haberi... HDP önündeki eylemde 405'inci gün
Son dakika haberi... HDP önündeki eylemde 405'inci gün
Son dakika haberi... HDP önündeki eylemde 405'inci gün
Son dakika haberi... HDP önündeki eylemde 405'inci gün
Son dakika haberi... HDP önündeki eylemde 405'inci gün
Son dakika haberi... HDP önündeki eylemde 405'inci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... HDP önündeki eylemde 405'inci gün - Son Dakika

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