HDP önündeki eylemde 419'uncu gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 419'uncu gün

25.10.2020 14:37
HDP önündeki eylemde 419'uncu gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 152 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 419'uncu günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 152 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 419'uncu günde de sürüyor. Kentte 2 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemine devam eden kanser hastası Ayşegül Biçer, "Güneydoğu PKK'ya başkaldırdı. Gelin birlik ve beraberlik içinde evlatlarımız için mücadele edelim" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.'GÜNEYDOĞU PKK'YA BAŞKALDIRDI'Diyarbakır'da 2 yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, Güneydoğu'nun terör örgütü PKK'ya başkaldırdığını söyledi. Biçer, "Evladımı terörün pençesine kaptırdım. Bu sebeple mücadele ediyorum. Bize soruyorlar neden HDP önü. Biz diyoruz, çocuklarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Oturmamız gereken yer burası. Belki birçok anne ve baba korkuyor. Güneydoğu PKK'ya başkaldırdı. Gelin birlik ve beraberlik içinde evlatlarımız için mücadele edelim. Onlar bizi ezmesin artık biz onları ezip gömelim PKK'yı. Sözde Kürtlerin temsilcisiler Meclis'te bizi savunuyorlar. Bize en büyük zulmü bugüne kadar PKK ve uzantısı HDP yaptı. Gönlümüzden çocukları koparıp dağa gönderdi ölüme. Bugün bu mücadele burada devam edecek. Daha ileri saflara gür bir sesle katılımlar her geçen gün çoğalıyor. 19 evladımızı kurtardık. Bir asır bile sürse bu mücadele devam edecek" diye konuştu.

HDP önündeki eylemde 419'uncu gün
HDP önündeki eylemde 419'uncu gün
HDP önündeki eylemde 419'uncu gün
HDP önündeki eylemde 419'uncu gün
HDP önündeki eylemde 419'uncu gün
HDP önündeki eylemde 419'uncu gün
HDP önündeki eylemde 419'uncu gün
HDP önündeki eylemde 419'uncu gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 419'uncu gün - Son Dakika

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