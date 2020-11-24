HDP önündeki eylemde 449'uncu gün; aile sayısı 177 oldu - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 449'uncu gün; aile sayısı 177 oldu

24.11.2020 11:46
HDP önündeki eylemde 449'uncu gün; aile sayısı 177 oldu, System.String[]

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 449'uncu günde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2010 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Zilan için katılan Necmiye Aybar ile birlikte 177'ye yükseldi.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 449'uncu günde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2010 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Zilan için katılan Necmiye Aybar ile birlikte 177'ye yükseldi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.'EVİMİZ YANDI KURTARDIĞIM ŞEY SADECE KIZIMIN I OLDU'2010 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 yaşındayken kaçırılan kızı Zilan için Necmiye Aybar, HDP il Binası önünde eyleme katıldı. Aybar, evlat nöbetindeki ailelerin alkışlarıyla karşılandı. Kızı Zilan için geldiğini ve 10 yıldır onu aradığını söyleyen Aybar, "Ben kızım için geldim. Hastaneye gittim, geldiğimde kızım evde yoktu. Birçok yere gittim, hiçbir yerde haber alamadım. Teslim olanlara sordum, bilgi alamadım. Kızımın resmi duvardaydı. Yüksekova'da olaylar oldu. Evimiz yandı, kurtardığım şey sadece kızımın fotoğrafı ve tişörtüydü. Ev, mal yanmış umurumda değil. Kızımın resmi bana dünya malına bedel. İki tişörtü var. Birini babası yastığın üstüne bırakıp uyuyor. Diğerini de ben başımın üstüne bırakıp uyuyorum. Gözümüz yoldadır. Bu anneleri televizyondan görüp, geldim. Ben ciğerimi arıyorum" dedi.Aybar, konuşmasının ardından 10 yıl önce kızının giydiği tişörtü göstererek, Kürtçe ağıtlar yaktı.


- Diyarbakır
HDP önündeki eylemde 449'uncu gün; aile sayısı 177 oldu
HDP önündeki eylemde 449'uncu gün; aile sayısı 177 oldu
HDP önündeki eylemde 449'uncu gün; aile sayısı 177 oldu
HDP önündeki eylemde 449'uncu gün; aile sayısı 177 oldu
HDP önündeki eylemde 449'uncu gün; aile sayısı 177 oldu
HDP önündeki eylemde 449'uncu gün; aile sayısı 177 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 449'uncu gün; aile sayısı 177 oldu - Son Dakika


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