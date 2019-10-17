HDP önündeki eylemde 45'inci gün (2)

SAĞANAĞA RAĞMEN EYLEMİ SÜRDÜRDÜLER

Diyarbakır'da, HDP il binası önündeki aileler, sağanağa rağmen kayıp çocukları için oturma eylemini sürdürdü. Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelerek, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine katılan Süheyla Demir, yağmur ve fırtınada eylemini sürdürdü. Demir, "Gördüğünüz gibi yağmur altındayız. Bu bizim umurumuzda değil, bizi hiç kimse yıldıramaz. İnşallah onları alt edeceğiz. Çocuklarımızı almadan da buradan gitmeyiz. Yağmur, kar, kış demeden bekliyoruz" dedi.