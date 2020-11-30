HDP önündeki eylemde 455'inci gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 455'inci gün

30.11.2020 15:23
HDP önündeki eylemde 455'inci gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 455'inci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 455'inci günde de sürüyor. 2015'te 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için nöbet tutan Süleyman Aydın, evladına teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.'PKK VE HDP EYLEMİMİZDEN RAHATSIZ'Diyarbakır'da 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, evladına teslim olması için çağrıda bulundu. HDP'ye tepki gösteren Aydın, eylemlerini sürdürmede kararlı olduklarını söyledi. Aydın, "455 gündür bu vatan hainlerinin kapısının önündeyiz. HDP milletvekilleri ve yöneticileri bizden kaçıyorlar. Sözde bunlar Kürtleri temsil ediyor. Bunlar Kürtleri temsil etmiyor, kullanıyorlar. Geçtiğimiz gün HDP il başkanı 'Anneler ve babalar gelsin, Ankara'ya gidelim. Hangi kapıyı istiyorlarsa o kapıyı çalalım' dedi. Bizim çocuklarımızı onlar dağa götürdükleri halde hala bizleri Ankara'ya davet ediyorlar. Bizi Ankara davet edeceklerine Kandil'den çocuklarımızı getirsinler. PKK ve HDP'nin eylemimizden rahatsız olduklarından eminiz artık. Kesinlikle biz buradan ayrılmayacağız, eylemimizde kararlıyız" dedi.

HDP önündeki eylemde 455'inci gün
HDP önündeki eylemde 455'inci gün
HDP önündeki eylemde 455'inci gün
HDP önündeki eylemde 455'inci gün
HDP önündeki eylemde 455'inci gün
HDP önündeki eylemde 455'inci gün
HDP önündeki eylemde 455'inci gün
HDP önündeki eylemde 455'inci gün
HDP önündeki eylemde 455'inci gün
HDP önündeki eylemde 455'inci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 455'inci gün - Son Dakika


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