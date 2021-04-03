HDP önündeki eylemde 579'uncu gün; aile sayısı 221 oldu - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 579'uncu gün; aile sayısı 221 oldu

03.04.2021 11:38
HDP önündeki eylemde 579'uncu gün; aile sayısı 221 oldu, System.String[]

HDP önündeki eylemde 579'uncu gün; aile sayısı 221 olduDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 579'uncu günde de sürüyor.

HDP önündeki eylemde 579'uncu gün; aile sayısı 221 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 579'uncu günde de sürüyor. Aile sayısı, 2013'te Adana'da 14 yaşındayken, kaçırılan kızı Neriman için gelen Medine Erbekel ile 221 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.'KIZIM HASTA, ONU BIRAKSINLAR'

HDP binası önündeki evlat nöbetinde aile sayısı, 2013 yılında Adana'dan 14 yaşındayken, kaçırılan kızı Neriman için gelen Medine Erbekel ile 221 oldu. Neriman'a kavuşmak umuduyla eyleme katıldığını söyleyen Erbekel, "Kızım hasta, onu bıraksınlar. Kızımı benden kaçırdılar, götürdüler. 8 yıldır kızım yok. Yeter artık, kızımı versinler. Bir sabah uyandığımızda kızımın olmadığını gördüm. Sağa sola baktım, aradım, bulamadım" dedi.

HDP önündeki eylemde 579'uncu gün; aile sayısı 221 oldu
HDP önündeki eylemde 579'uncu gün; aile sayısı 221 oldu
HDP önündeki eylemde 579'uncu gün; aile sayısı 221 oldu
HDP önündeki eylemde 579'uncu gün; aile sayısı 221 oldu
HDP önündeki eylemde 579'uncu gün; aile sayısı 221 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 579'uncu gün; aile sayısı 221 oldu - Son Dakika


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