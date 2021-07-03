HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 670'İNCİ GÜN; AİLE SAYISI 232 OLDU - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 670'inci günde de sürdürdü. Aile sayısı, 2010'da Kars'ta 19 yaşındayken, kaçırılan Emre Aksu'nun babası İlyas Aksu'nun katılmasıyla 232 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

'HDP'LİLER KANDIRIP DAĞA GÖTÜRDÜ'

Elinde oğlunun fotoğrafıyla HDP binası önündeki eyleme katılan baba İlyas Aksu'yu, eylemin 670'inci gününde diğer aileler karşıladı. Kars'ta 2010 yılında terör örgütü PKK tarafından 19 yaşındayken, kaçırılan Emre Aksu'nun babası İlyas Aksu, oğlunun HDP'liler tarafından kandırılarak, dağa götürüldüğünü söyledi. Aksu, "Benim oğlum İstanbul'a çalışmak için gitti, HDP'liler kandırıp, onu dağa götürdü. Ben oğlumu HDP'lilerden almak için buraya geldim ve eyleme katıldım. Oğlum gelinceye kadar da asla buradan kalkmayacağım. Oğluma da çağrım; kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasıdır" dedi.