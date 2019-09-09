Hdp önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı (5)
1 saat önce
HDP ÖNÜNDE BEKLEYEN AİLE SAYISI 18 OLDUHDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 18 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:07 Kaynak: DHA
HDP ÖNÜNDE BEKLEYEN AİLE SAYISI 18 OLDU
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 18 oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ın aileleri ziyareti sırasında HDP İl Başkanlığı önüne gelen Mevlüde Üçdağ, 5 yıl önce 17 yaşındayken kaybolan oğlu Ramazan Üçdağ için oturma eylemine başladı. Bakan Selçuk'a sarılıp ağlayan Dağ, oğlunun bulunmasını istedi. Bu sırada Bakan Selçuk'un da duygulandığı görüldü.
Hükümete yakın yazar, Haluk Levent'ten özür diledi HDP'den il binası önündeki annelerle ilgili açıklama: Cumhurbaşkanı aileleri kışkırtıyor Bülent Arınç, Babacan ve Davutoğlu'na "hain" denilmesini eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet