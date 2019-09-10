Son Dakika Haberleri: Hdp önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (2)
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Hdp önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (2)

1 saat önce

EYLEME BİR ANNE DAHA KATILDIDiyarbakır'da, HDP il binası önündeki oturma eylemini 8'inci günde de sürdüren ailelerin arasına, Ordu'dan gelen Latife Ödümlü de katıldı.

Hdp önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (2), System.String[]

EYLEME BİR ANNE DAHA KATILDI
Diyarbakır'da, HDP il binası önündeki oturma eylemini 8'inci günde de sürdüren ailelerin arasına, Ordu'dan gelen Latife Ödümlü de katıldı. Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün, 10 ay önce, terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığı iddiasıyla eyleme katılan 20'nci aile oldu. Latife Ödümlü, oğlunun bulunmasını isteyerek, "Dicle Üniversitesi'nde okuyordu. Bir gün aradım, cevap vermedi sonra sürekli aradım, cevap vermedi. Kaç sefer emniyete gittim, yurt dışına gittim, kapı kapı dolaştım, bulamadım. Bu binaya 2 sefer geldim. Biriyle konuştum; dedim 'Sen götürdün', 'Yok ben götürmedim' dedi. Götüren şoförü de buldum. Kapıya kadar götürdüğünü söyledi. Irak'ın kuzeyine gitmiş. Ben, eşim ve amcası 3 defa Irak'a gittik. Kapı kapı dolaştık. Bulamadım. Bir arkadaşıyla konuştum, ikinci günden sonra o da kayboldu. Ben de televizyonda burayı gördüm, geldim. Kaybolduğu günden beri arıyorum. Öldü mü, kaldı mı, bilmiyorum" dedi.
HDP ÖNÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
Öte yandan HDP önündeki ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Aileleri ziyarete gelen bir grup STK temsilcisi, Türk bayrağı açtı. Aileler, STK temsilcilerine alkışlayarak, teşekkür etti.


Halkların Demokratik Partisi, Anne, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:47 Kaynak: DHA
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