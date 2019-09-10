Son Dakika Haberleri: Hdp önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (6)
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Hdp önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (6)

57 dakika önce

AK PARTİ'Lİ DEMİRBAĞ'DAN ZİYARETAK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Diyarbakır'da çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

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AK PARTİ'Lİ DEMİRBAĞ'DAN ZİYARET
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Diyarbakır'da çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Iğdır'da kayınpederi Abdullah Apakar'ın, PKK'lı teröristlerce kaçırılıp, katledildiğini hatırlatan Demirbağ, ailelerin eylemlerine destek verdiğini söyledi. Demirbağ, şunları ifade etti:
"Bu ailelerin onurlu duruşlarına destek vermek için buraya geldim. Ciğerleri dağlı annelerimizin evlatlarına kavuşabilmek umuduyla başlatmış oldukları bu onurlu direniş dolasıyla buraya geldim. Ben de yıllar önce PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen, Iğdır'da Botan aşiretine mensup kanaat önderi, kayınpederim Abdullah Apakar'ın damadıyım. Bu acıyı yüreğinde hisseden bölge milletvekili olarak bacılarımıza, annelerimize destek vermek, yanlarında olabilmek için buraya geldim. Kendilerine Allah sabırlar versin. İnşallah bu duruşları, bu direnişleri mutlu bir sonla neticelenir diliyorum. Gerek PKK, gerekse siyasi uzantısı HDP üst yöneticilerinin, hatta milletvekillerinin hiç birinin çocuğu dağa çıkmazken, dağa çıkarılmazken, hatta ve hatta kolejlerde okurken, Avrupa'da, İngiltere'de, Amerika'da tahsil görürken, lüks hayatlar yaşarken, ekmeğinin derdinde olan bu ailelerin çocuklarının dağa çıkarılmasına 'dur' demek için, içinde zerre kadar insan sevgisi taşıyan herkesi Kürt çocukları üzerinde bölge gençleri üzerinde oynanan bu haince oyuna 'dur' demek için, dağa çıkarılan çocukların da dönmesine vesile olmak için, bu direnişe destek olmaya çağırıyorum, duyarlı olmaya davet ediyorum."
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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Diyarbakır, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:43 Kaynak: DHA
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