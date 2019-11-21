HDP önündeki eylemde 80'inci gün; aile sayısı 57 oldu (2)

AİLELERDEN DESTEK TALEBİ

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, düzenledikleri basın açıklamasıyla çocuğu kaçırılmış ya da kaybetmiş ailelere çağrıda bulunarak, bir gün boyunca gelip kendileriyle oturmalarını talep etti.

'HDP, PKK 'NIN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEYİN'

Anneler adına açıklama, bir yıl önce tek oğulları Mustafa'nın (18) HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ederek 3 Eylül Salı günü eşi Rauf Biçer ile birlikte oturma eylemi başlatan kanser hastası Ayşegül Biçer tarafından yapıldı. Biçer, 81 ilden büyük bir destek istediklerini belirterek, HDP ve terör örgütü PKK'nın tehditlerine boyun eğilmemesi için çağrıda bulundu. Biçer, Biz anneler olarak öncelikle tüm devlet yetkililerimize, bizi burada koruyan polis teşkilatına, sivil toplum kuruluşlarımıza ve bizim bu haklı feryadımızı duyuran basın mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. 3 Eylül'den bu yana HDP il binası önünde haklı bir mücadele başlattık. Bugün eylemimizin 80'inci günü. Öncelikle Diyarbakır olmak üzere 81 ilden büyük bir destek istiyoruz. Yüreği yanık tüm anaları, ister kaybolmuş olsun, ister kazada kaybetmiş olsun, yahut bizim gibi PKK ya da HDP tarafından kandırılıp dağa götürülmüş olsun, bu anaları Diyarbakır HDP il binasının önüne aynı gün gelip bir gün boyunca kalarak bize destek vermelerini istiyoruz. Burada analar sadece kendi evlatları için değil, 40 yıldır akan gözyaşlarının intikamını ve gidecek olan gençlerin önünü engellemeye geldi. Korkmayın, HDP, PKK, KCK gibi terör örgütlerinin tehditlerine boyun eğmeyin. Gelin burada gözyaşlarıyla değil, şu dalgalanan sancağın altında zafere imza atalım dedi.

'NE KADAR ÇOK OLURSAK O KADAR SESİMİZ DAHA YÜKSELİR'