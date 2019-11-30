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Hdp önündeki eylemde 89'uncu gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 89'uncu gün (2)TİYATRO SANATÇILARINDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİHDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti bekleyen ailelere tiyatro sanatçıları Ahmet Yenilmez, Zülfü Demirtaş ile Ebru Ergün, destek ziyaretinde bulundu.

HDP önündeki eylemde 89'uncu gün (2)

TİYATRO SANATÇILARINDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti bekleyen ailelere tiyatro sanatçıları Ahmet Yenilmez, Zülfü Demirtaş ile Ebru Ergün, destek ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Ahmet Yenilmez, ailelere Tarih sizleri yazacak ve sizler her zaman hatırlanacaksınız sözleriyle destek verdi. Ailelerin eylemine herkesin destek vermesi için çağrıda bulunan Yenilmez, Hepimizin isimleri, Ahmet, Hüseyin, Hasan veya Fatma. Nice insanlar bu simle dünyaya geldi ve gittiler. Kimsenin onlardan haberi yok. Ama tarih sizleri hep yazacak ve sizler hep hatırlanacaksınız. Diyarbakır'a gelip de buraya uğramamak bence çok abes bir iştir. Hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Onun da ötesinde burada açıklı bir şey var. Biz evimizde çoluğumuz çocuğumuz içerisinde huzur içinde yatarken bu insanları unutabilir miyiz Bunun için Anadolu'dan bir ses çıkması lazım dedi.

Aileler, sanatçılara yaptıkları destek ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

EK

Hdp önündeki eylemde 89'uncu gün

Halkların Demokratik Partisi, Ahmet Yenilmez, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:09 Kaynak: DHA
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