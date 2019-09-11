Hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (4)

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NEVİN GÖKÇEK GÖZYAŞLARINI TUTAMADIAnkara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:57 Kaynak: DHA
NEVİN GÖKÇEK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Çocukları kayıp ailelerle sohbet eden Gökçek, gözyaşlarını tutamadı. Nevin Gökçek, "Allah düşmanıma bile evlat acısı vermesin, onları evlatlarıyla sınamasın. Hepimiz kardeşiz. Bu anaların haklı ve onurlu mücadelesi mutlaka kazanacak" dedi.
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