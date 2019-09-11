Hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (4)

NEVİN GÖKÇEK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Çocukları kayıp ailelerle sohbet eden Gökçek, gözyaşlarını tutamadı. Nevin Gökçek, "Allah düşmanıma bile evlat acısı vermesin, onları evlatlarıyla sınamasın. Hepimiz kardeşiz. Bu anaların haklı ve onurlu mücadelesi mutlaka kazanacak" dedi.