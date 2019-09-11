Son Dakika Haberleri: Hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (4)
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Hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (4)

1 saat önce

NEVİN GÖKÇEK GÖZYAŞLARINI TUTAMADIAnkara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (4), System.String[]

NEVİN GÖKÇEK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Çocukları kayıp ailelerle sohbet eden Gökçek, gözyaşlarını tutamadı. Nevin Gökçek, "Allah düşmanıma bile evlat acısı vermesin, onları evlatlarıyla sınamasın. Hepimiz kardeşiz. Bu anaların haklı ve onurlu mücadelesi mutlaka kazanacak" dedi.


Melih Gökçek, Diyarbakır, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:27 Kaynak: DHA
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