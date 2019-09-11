Son Dakika Haberleri: Hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 24 oldu (6)
Son Dakika Güncel Haber

Hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 24 oldu (6)

52 dakika önce

AİLE SAYISI 24 OLDUDiyarbakır'da HDP il binası önüne gelen Nihan Çiçek, 2015'ten bu yana haber alamadığı nişanlı kızı Hatun (24) için oturma eylemine başladı.

Hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 24 oldu (6), System.String[]

AİLE SAYISI 24 OLDU
Diyarbakır'da HDP il binası önüne gelen Nihan Çiçek, 2015'ten bu yana haber alamadığı nişanlı kızı Hatun (24) için oturma eylemine başladı. Aile sayısının 24 olduğu HDP önünde eyleme başlayan Çiçek, kızının eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını öne sürdü. Kaybolduktan bir yıl sonra kızıyla telefonla görüştürüldüğünü kendisine yaralandığını anlattığını söyleyen Çiçek, "Kızım yaralanmış bana telefonla ulaştılar, kızımla konuşturdular. Anne 'Beni kandırdılar' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, rica ediyorum kızımı kurtarın" dedi.
TİYATRO OYUNCULARINDAN ZİYARET
Yerelden Evrensele Sanat Platformu ve Tiyatro Oyuncuları Derneği üyeleri, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Burada ailelere gül dağıtan dernek üyeleri adına gazetecilere açıklamalarda bulunan dernek başkanı ve yönetmen İsmail Yeşilbağ, "Bu analar Türkiye'de birçok erkekten daha cesurdur. Ben onların ellerini öpmeye geldim. Bu anneler ve bu babalar kazanacaktır. Böylece hepimiz kazanacağız. Bu ülkeyi kimse bölemeyecek" dedi.
Bazı STK üyeleri ise HDP önünde Türk bayrağı açtı.


Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı
HDP'li Meral Danış Beştaş, çocukları için eylem yapan annelerle dalga geçti Tahliye kararının ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatları mahsupluk başvurusu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:02:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 24 oldu (6)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]