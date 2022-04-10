HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 951'İNCİ GÜN - Son Dakika

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti 951'inci günde sürüyor. Kente gelen ve eylemdeki aileleri ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, "Annelerimizin, babalarımızın her biri evlatlarına kavuştuğunda bu mücadele tarihe altın harflerle yazılacak" dedi.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 282 ailenin 951 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Diyarbakır'a gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, eylemdeki ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelerle tek tek konuşan Kan, kente gelindiğinde ilk uğranılması gereken yerin evlat nöbetindeki aileler olması gerektiğini ifade ederek, "Buradaki ailelerin yaşadıkları, hiçbir ailenin yaşamaması gereken bir şey. Bu aileler evlatlarını bekliyorlar. Bu insan hakları savunucularının örnek alması gereken sivil bir hak mücadelesi. 49 gün sonra bin gün olacak. Ümidimiz ve duamız buradaki bütün ailelerimizin evlatlarına en kısa zamanda sağ salim kavuşmaları. Bunun için devletimiz elinden geleni yapıyor. Biz de Meclis'te elimizden geleni yapmaya, annelerimizin sesi olmaya, Türkiye'de ve dünyada onların sesini haykırmaya devam edeceğiz. Bu haklı bir mücadele ve bu tamamlandığında, annelerimizin babalarımızın her biri evlatlarına kavuştuğunda bu mücadele tarihe altın harflerle yazılacak. Buna da inancımız tamdır" diye konuştu.