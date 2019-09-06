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HDP önündeki eylemde çocuğunun yaralandığını duyan anne sinir krizi geçirdi

2 saat önce

HDP önündeki eylemde çocuğunun yaralandığını duyan anne sinir krizi geçirdiDİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelerden Remziye Akkayon, oğlu Azat'ın yaralandığını öğrenince sinir krizi geçirdi.

HDP önündeki eylemde çocuğunun yaralandığını duyan anne sinir krizi geçirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelerden Remziye Akkayon, oğlu Azat'ın yaralandığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Bayılan anne ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin oturma eylemi devam ediyor. Oturma eylemine devam eden acılı annelerden Remziye Akkoyun'a iddiaya göre parti binası içinden çocuğunun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı söylendi. Bunu duyan acılı anne feryat ederek sinir krizleri geçirdi. Baygınlık geçiren Akkoyun, olay yerine çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
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