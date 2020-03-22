HDP önündeki eylemde 'koronavirüs' önlemi - Son Dakika
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HDP önündeki eylemde 'koronavirüs' önlemi

13 dakika önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 202'nci günde de sürdürdü.

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DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 202'nci günde de sürdürdü. Eylemdeki anne ve babalar, koronavirüs nedeniyle ağızlarına maske takıp, aralarına mesafe koyarak, oturuyor.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'OĞLUMA KEFEN DEĞİL, DAMATLIK GİYDİRMEK İSTİYORUM'

HDP binası önünde bulunan çadırda oturan aileler, koronavirüs nedeniyle ağızlarına maske takıp, aralarına mesafe koyarak, eylemini sürdürüyor. Lise son sınıf öğrencisiyken 2015'te HDP'liler tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Baran için Van'dan gelen Solmaz Örünç, "HDP oğlumu kandırıp götürdü. Oğlumu istiyorum. Oğluma sesimi duyurmak istiyorum. Oğlum Baran, beni duyarsan kaç gel, devletimize sığın. Senin yerin orası değil, ben sana kefen giydirmek istemiyorum, damatlık giydirmek istiyorum. Senin hayallerin vardı, polis olmak istiyordun, seni nasıl kandırdılar? Dön gel annene; ablan, abin seni bekliyor. Seni seviyorum, senin arkandayız."


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:11 Kaynak: DHA

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