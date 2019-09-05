Son Dakika Haberleri: Hdp önündeki eyleme pkk'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı (3)
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Hdp önündeki eyleme pkk'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı (3)

2 saat önce

OTURMA EYLEMİ YAPAN ANNE SAYISI 10'A ÇIKTIDiyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine 2 anne daha katıldı.

Hdp önündeki eyleme pkk'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı (3), System.String[]

OTURMA EYLEMİ YAPAN ANNE SAYISI 10'A ÇIKTI
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine 2 anne daha katıldı. Meryem Savur 4 yıldır kayıp olan oğlu Fırat'ın (22), Sebiha Balta ise 5 yıldır kayıp olan oğlu Arafat'ın PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlattı.
GERGİNLİK YAŞANDI
Aileler çocukları gelinceye kadar buradan ayrılmayacaklarını söyledi. Ailelerin oturma eylemi sürerken HDP'li bir yetkilinin müdahale etmesi üzerine kısa sureli gerginlik yaşandı. Polisin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.


Halkların Demokratik Partisi, Anne, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:45 Kaynak: DHA
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