Hdp önündeki eyleme pkk'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı
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HDP önündeki eyleme PKK'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı (4)BULDAN'IN OĞLUNUN FRANSA'DAKİ FOTOĞRAFINI DUVARA ASTIDiyarbakır'da HDP il binası önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin eylemi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:57 Kaynak: DHA
HDP önündeki eyleme PKK'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı (4)
BULDAN'IN OĞLUNUN FRANSA'DAKİ FOTOĞRAFINI DUVARA ASTI
Diyarbakır'da HDP il binası önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin eylemi sürüyor. Diğer ailelerle oturma eylemine devam eden Celil Begdaş, 16 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın 5 Mayıs günü HDP binasında kaybolduğunu belirterek, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oğlunun Fransa'da çekildiğini öne sürdüğü fotoğrafı elinde tutarak tepkisini gösterdi. Fotoğrafı parti binasının duvarına asan baba Begdaş, "Bizim oğlumuzu dağa kaçıranların oğulları Fransa'da keyif sürüyor" dedi.
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