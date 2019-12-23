Hdp önündeki oturma eyleminde 112'nci gün - Son Dakika
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Hdp önündeki oturma eyleminde 112'nci gün

6 saat önce

HDP önündeki oturma eyleminde 112'nci günDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 61 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 112'nci günde de sürdürdü.

HDP önündeki oturma eyleminde 112'nci gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 61 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 112'nci günde de sürdürdü. Ağrı Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisiyken 2014 yılında terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Çiğdem (21) için oturma eylemini sürdüren Yasin Kaya, Kızım Türkçe öğretmeni olacaktı, çocukları eğitecekti, hayalini yıktılar dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. 61 aile, HDP il binası önünde 112'nci günde de eylemini sürdürüyor.

'KIZIMIN EN BÜYÜK HAYALİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ OLMAKTI'

Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın Ağrı Anadolu Lisesi 2'inci sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek 15 Ekim günü oturma eylemine katıldı. Kızının en büyük hayalinin Türkçe öğretmeni olmak olduğunu anlatan Kaya, kızını çok özlediğini ve bir an önce evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Kaya, 112 gündür HDP önünde bekliyoruz. Hatice Ceylan'ın oğlu geldi, bu bize umut oldu. İnşallah bizim çocuklarda bir gün gelecekler. Kızıma da sesleniyorum, kızım eğer fırsat bulursan kaç gel. Türkiye Cumhuriyeti devletine sığın. HDP'nin zulmü nereye kadar acaba Bize o kadar zulüm yapmışlar ki. Kızım gittiğinden beri hiç gülmedim. Kızımla hiçbir irtibata girmedim. Kızım var mı yok mu, ölümü sağ mı bilmiyorum. Kızım HDP ve PKK tarafından zorla dağa kaçırılmışlar. Kızım Anadolu Lisesi'nde okuyordu. Türkçe öğretmeni olmak istiyordu. Hep diyordu, 'Baba inşallah Türkçe öğretmeni olacağım, çocukları okutacağım.' Kızımın bu hayalini de yıktılar dedi.

Hdp önündeki oturma eyleminde 112'nci gün

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:07 Kaynak: DHA
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