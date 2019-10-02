HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 50'ye yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 30'ncu gününde 50'ye yükseldi.



Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 30'uncu günde 50'ye yükseldi. 1 yıl önce lise 1. sınıf öğrencisi olan oğlu Abdulkadir'in terör örgütü üyeleri tarafından dağa kaçırıldığını belirten anne Melike Akdoğan, ailelerle bir araya gelip oturma eylemine başladı. Anne Melike Akdoğan, "Oğlum Abdulkadir 1 yıl önce terör örgütü üyeleri tarafından kaçırıldı. 3 gün sonra 1 yılı dolacak ve bir yıldır kendisini arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Oğlum sesimiz duyuyor ve beni görüyorsan gel seni çok özledik. Neredeyse kimin elindeyse onu bıraksınlar" diyerek gözyaşlarına hakim olmadı.



Anne Melike Akdoğan gazetecilere açıklama yaptıktan sonra, HDP il binası önündeki eyleme katıldı. - DİYARBAKIR